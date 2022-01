Domenica in, Christian De Sica e il rapporto con il padre: «Dopo Emi ho scoperto di avere altre sorelle»

Altro super ospite del salotto di Mara Venier è stato Christian De Sica. E parte con una rivelazione l'ospitata: «Ho avuto il Covid e mi son goduto casa», ha raccontato, spiegando di averlo avuto per 15 giorni.

Ma poi si torna a parlare di carriera e si lascia la pandemia da parte. Complice un filmato omaggio alla professione dell'attore: «Ho sempre fatto le cose solo se mi divertivano e mi piacevano, non l’ho mai fatto per soldi», è partito tutto con Antonello Falqui ma papà Vittorio ci teneva molto agli studi, alla fine però si dovette rassegnare: «Quando ho debuttato a Montecarlo è venuto a vedermi dicendomi ‘lo sai fare, posso morire tranquillo’».

Christian De Sica e il rapporto con il padre

Un padre che amava la vita genio e sregolatezza, così ne parlava Christian da Silvia Toffanin: «Lui era di un’altra generazione, non aveva il coraggio di dire che era sposato e aveva un’altra figlia. Emi una volta mi chiamò e conobbi una donna simpatica, intelligente e carina, aveva un grande senso dell’umorismo. Io a 18 anni ho saputo di avere una sorella». Fu Emi a voler incontrare i fratelli: «Gli dissi ‘so che hai altri due figli, voglio incontrarli’. Ma era vigliacco e non aveva il coraggio di dire ai ragazzi di venire a conoscere la sorella». De Sica ha confermato tutto, parlando del loro incontro avvenuto a soli 18 anni: «Mio padre non aveva il coraggio di dircelo, poi dopo sono uscite altre sorelle, una spagnola».

La famiglia

Un rapporto pèarticolare quello di Christian con il padre che lo ha segnato tantissimo: «Con i miei figli faccio tutto ciò che mio padre non ha fatto con me». Una vita difficile quella dell'attore: «Per far durare questo matrimonio me li portavo sempre appresso. Affittavo degli appartamenti e li portavo tutti con me, sono sempre stato con loro». Papà Vittorio, di contro, lo vedeva solo tre volte a settimana perché il regista passava la metà del tempo con la sua famiglia e la restante con Emi.