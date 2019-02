di Giampiero Valenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una dedica d'altri tempi, firmata "1969". Questo è l'errore fatto daa Mara Venier in diretta a Domenica In, che ha così confuso l'edizione 2019 con quella di 50 anni fa.E' al termine dell'intervista che Mara prende il suo cellulare e chiede al cantante, arrivato nono all'ultimo Festival, di fare un selfie insieme. Così, una volta scattata la foto, Mara lascia lo smartphone nelle mani del musicista trap per la condivisione su Instagram. E lui scrive: «Mara sei una donna meravigliosa. Sanremo 1969 By Achille Lauro & BossDoms».