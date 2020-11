Dodi Battaglia e il ricordo commovente su Stefano D'Orazio: «Era il collante dei Pooh». Toffanin piange

Dodi Battaglia e il ricordo commovente su Stefano D'Orazio: «Era il collante dei Pooh». Il chitarrista e cantautore ricorda l’amico e batterista storico del gruppo, scomparso la settimana scorsa a causa del Covid. Un'intervista intensa con un omaggio finale.

Dodi Battaglia a Verissimo ricorda l’amico e batterista storico dei Pooh Stefano D’Orazio, scomparso la settimana scorsa a causa del Covid. «Sono giorni difficili - ha raccontato a Silvia Toffanin - ma dobbiamo pensare ad andare avanti e a onorare la sua memoria. Stefano è stato il vero collante dei Pooh. Mentre io giocavo a fare l’artista lui pensava a gestire il gruppo. Avevo un rapporto particolare con lui. Sono sempre rimasto stupito dalla sua umanità e incredibile onestà intellettuale. Ci ha lasciato un insegnamento: ‘Non perdete il sorriso nei confronti della vita’».

A Silvia Toffanin, che gli chiede quando ha sentito Stefano per l’ultima volta, Dodi Battaglia risponde: «L’ho sentito solo qualche giorno prima. La cosa che mi addolora di più è pensare che se ne sia andato senza poter abbracciare sua moglie, un amico».

Infine, sul come onorare il ricordo di Stefano D’Orazio, Dodi Battaglia dichiara: «Qualcosa dobbiamo sicuramente fare, che sia un’apparizione televisiva, un libro, un film per dire che gli amici per sempre sono veramente per sempre».

Ultimo aggiornamento: 18:47

