Dodi Battaglia: «Tornare con i Pooh? Lo farei subito per beneficenza»

di Costanza Ignazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una reunion dei Pooh? Subito, ma solo per beneficenza». A riaccendere le speranze dei fan è Dodi Battaglia, storico chitarrista del gruppo, a qualche giorno dai festeggiamenti (doppi) per i 50 anni di carriera e il suo 67esimo compleanno.«Se qualcuno finanziasse una delle tante attività che si occupano di sociale – spiega - verrei gratis». La nostalgia degli ex colleghi è palpabile: «saranno miei amici per sempre», assicura Battaglia. Sul palco del DodiDay il primo giugno salirà anche Stefano D’Orazio, oltre agli amici Marco Masini, Luca Carboni e Gigi D’Alessio, ma anche Mario Biondi ed Enrico Ruggeri. A Bellaria Igea Marina sono attese 50mila persone e l’ingresso sarà libero. «Che festeggiato sarei - scherza - se facessi pagare gli ospiti al mio compleanno?».