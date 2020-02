Sanremo, diretta prima serata. Fiorello prete, gag con Amadeus. Tiziano Ferro canta "Volare"

Sanremo 2020, è tutto pronto per la prima puntata. Sul palco dell'Ariston prende il via questa sera la 70esima edizione del Festival della canzone italiana, la prima condotta da Amadeus. Sul palco insieme a lui Diletta Leotta e Rula Jebreal, presenti oggi alla conferenza stampa d'apertura insieme a Nicola Savino, conduttore del dopofestival.

Sanremo, scaletta prima serata: i 12 cantanti e gli ospiti, da Al Bano a Tiziano Ferro

Sanremo 2020, Rula Jebreal: «Violenza? Tema apartitico». Da Roger Waters a Jessica Notaro

Dodici i big che si esibiranno questa sera: la prima sarà Irene Grandi con la sua "Finalmente io", mentre in chiusura ci sarà Raphael Gualazzi con "Carioca". Grande varietà di generi, dal pop al rock, rap e qualche sfumatura jazz, con importanti nomi del panorama nazionale. Tanti i temi toccati nei testi: l'amore, in ogni sua forma, i ricordi, la forza di rialzarsi e non manca qualche ritratto della società di oggi. Per le nuove proposte, invece, due sfide: Eugenio in via di Gioia contro Tecla, Fadi contro Leo Gassmann. I vincitori saranno i primi due semifinalisti.

Ore 21.37: Tiziano Ferro arriva sul palco e canta "Volare" di Domenico Modugno.

Ore 21.26: Fadi affronta Leo Gassman, che vince e va in semifinale con il 54%.

Ore 21.07: Si parte con la sfida tra i giovani. I primi a esibirsi sono Eugenio in via Di Gioia che affrontano Tecla, solo 16 anni. Vince Tecla con percentuale strettissima, solo il 50.6% dei voti, e la giovane vincitrice di Sanremo Young passa in semifinale.

Ore 21.00: Un pò teso, elegante in giacca di lurex, Amadeus ha dato il via alla 70/a edizione del festival di Sanremo. «Benvenuti», ha detto scendendo dalla scalinata e con la scenografia che si è accesa al suo via. «Quando 35 anni fa, ho cominciato questo mestiere, e da Verona andavo a Milano, avevo un sacco di sogni. E questo è il sogno più grande: il festival di Sanremo. A Milano ho conosciuto un altro ragazzo con il quale ci siamo fatti una promessa: tu devi essere con me a Sanremo. Trentacinque anni dopo Fiorello ha mantenuto questa promessa».

Ore 20.54: 'Don' Rosario Fiorello dà il via alla 70/a edizione del festival di Sanremo invitando tutti a «scambiarsi la pace, non è blasfema la pace, datevi la mano l'uno con l'altro, anche in sala stampa», dice entrando in scena dalla platea dell'Ariston. «Questo 2020 è iniziato con quattro disgrazie: l'Australia ha preso fuoco, abbiamo scampato una quasi terza il virus, Sanremo! Ma il pericolo numero uno lo abbiamo qua». Poi si rivolge al «Santo Padre: non disdica il canone Rai, non si arrabbi, il mio è un abito di scena...». Poi si rivolge al direttore di Rai1 Stefano Coletta in prima fila: «Non è un festival a rischio 15%. Questo è l'abito originale di Don Matteo, uno dei pochi Matteo che funzionano in italia, da solo fa il 35%, con me dentro al 40 ci arriviamo», ride Fiorello. Poi torna sulle polemiche che hanno preceduto il festival: «Amadeus si è messo contro tutti. Le donne, la politica, la destra, la sinistra. C'è stata la fuga degli ospiti: Salmo, Jovanotti, Bellucci, fuggiti neanche fossero elettori dei cinque stelle. Allora qualcuno doveva pur aiutarlo, andare in suo soccorso. Le Sardine sono occupate, sono arrivato io. Sarò al suo fianco, gli darò qualche consiglio, sarò il suo Rocco Casalino», alludendo al portavoce del premier Giuseppe Conte. E poi: «Se funziona 'sta roba dei vestiti, domani mi vesto da Maria de Filippi» e chiama in scena Amadeus intonando l'Alleluja con la platea.

Sanremo 2020, i cantanti della 70° edizione: testi e significati delle 24 canzoni in gara

Rula Jebreal, chi è la giornalista sul palco dell'Ariston a Sanremo 2020

LA SCALETTA

Irene Grandi (testo e significato di "Finalmente io")

Marco Masini (testo e significato di “Il confronto”)

Rita Pavone (testo e significato di “Niente (Resilienza 74)”)

Achille Lauro (testo e significato di "Me ne frego")

Le Vibrazioni (testo e significato di “Dov’è”)

Anastasio (testo e significato di "Rosso di Rabbia")

Elodie (testo e significato di “Andromeda”)

Bugo e Morgan (testo e significato di "Sincero")

Alberto Urso (testo e significato di "Il Sole ad Est")

Riki (testo e significato di “Lo sappiamo entrambi”)

Raphael Gualazzi (testo e significato di “Carioca”)

Sanremo 2020, i look della prima serata: ecco i bozzetti



Sanremo 2020, Amadeus: «I miei portafortuna? Peperone crusco e macchinetta di mio figlio»

Tanti i super ospiti che saliranno sul palco: da Fiorello a Tiziano Ferro, Al Bano e Romina Power, Gessica Notaro con Antonio Maggio ma anche Claudio Santamaria, Emma Marrone, Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco Favino.

Sanremo 2020, ecco le quote dei bookmakers: Anastasio il favorito



Ultimo aggiornamento: 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 5 febbraio, seconda serata del Festival, sul palco si esibiranno gli altri 12 Big in gara: (in ordine alfabetico) Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca e Michele Zarrillo. Per i Giovani tocca a Fasma, Matteo Faustini, Martinelli e Lula, Marco Sentieri.