Nave Diciotti: il disegnatore della vignetta contestata ha donato disegni anche a Papa Francesco

di franca Giansoldati

Città del Vaticano – Ha 45 anni, è un operatore sociale, da 4 anni lavora per Mediterranean Hope – programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) . Si chiama Francesco Piobbichi, e si definisce un disegnatore per caso che utilizza la matita per raccontare ciò che vede. Ecco chi è l’autore del contestato disegno postato dal capitano Massimo Kothmeier, comandante del pattugliatore della Guardia Costiera italiana Diciotti, sul suo profilo Facebook. In questi anni Piobbichi ha lavorato a Lampedusa e in Libano, collaborando con il progetto dei corridoi umanitari organizzati dalla Federazione delle chiese evangeliche, dalla Tavola valdese e dalla Comunità di Sant’Egidio. Copie dei suoi disegni sono state donate a papa Francesco quando, per la prima volta nella storia, il moderatore della Tavola valdese si è recato in visita in Vaticano.