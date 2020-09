Pierluigi Diaco, addio a Io e te: «Manca il risultato del tampone, la Rai non ci autorizza»

Niente da fare per per Pierluigi Diaco: niente risultato del tampone Covid, niente riorno in studio. Il conduttore ieri aveva detto che «Raiuno mi ha appena comunicato che ci sono buone possibilità di tornare in onda venerdì 4 settembre con l'ultima puntata di “Io e Te”».



Oggi la doccia fredda: «Non abbiamo ancora ricevuto l'esito del tampone della nostra collaboratrice. Ci auguriamo vivamente che sia negativo e tifiamo tutti per lei. Nel frattempo, come è giusto che sia, Raiuno e la task force Rai, che ringrazio per la meticolosa attenzione, non ci hanno autorizzato a tornare in onda domani per l'ultima puntata di 'Io e Te'». Lo dice all'Adnkronos lo stesso Diaco che aggiunge: «Sono grato alla mia amica Katia Ricciarelli per lo straordinario lavoro, al cast, alla redazione e a tutta la produzione per l'impegno e la passione. Insieme abbiamo realizzato le 65 puntate di questa edizione estiva».

Pierluigi Diaco saluta il pubblico

«Il mio grazie più commosso va al pubblico di 'Io e Te' che si è affezionato al nostro lavoro - dice il giornalista - e ci ha premiato con affetto: con le 59 puntate dell'estate 2019 e le 17 della versione del sabato sera nell'autunno-inverno 2019-2020, abbiamo mandato in onda in un anno e mezzo ben 141 puntate della nostra trasmissione. Sono orgoglioso del lavoro fatto insieme alla squadra e mi auguro di poter tornare nel 2021 con un nuovo progetto che ho già presentato alla Rai. Naturalmente dispiace a tutti noi non aver avuto l'occasione di salutare i nostri affezionati telespettatori, ma la salute e la sicurezza vengono prima di tutto».

«Un ringraziamento pieno di riconoscenza al pubblico che ci ha inoltrato messaggi pieni di affetto e al direttore Stefano Coletta e a tutta Rai1 per averci fatto sentire costantemente la loro vicinanza» conclude il conduttore.



