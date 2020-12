Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in diretta quasi in lacrime: «Ci scusiamo per quello che è accaduto, ora siamo qua»

Bianca Guaccero è tornata a condurre Detto Fatto dopo le polemiche per il sexy tutorial su come fare la spesa. La conduttrice, dopo il vortice di polemiche che ha travolto lei e il suo programma, è tornata in onda dopo 14 giorni e lo ha fatto con un breve discorso che ha voluto rivolgere al pubblico di Rai2.

«Buon pomeriggio a tutti, sono molto emozionata ma anche molto felice di essere qui. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile e sia io che tutta quanta la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità. Una opportunità per migliorare, per crescere, così come abbiamo sempre fatto e come ogni giorno facciamo. E da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla: Detto Fatto è qua!», ha detto Bianca prona a ricominciare dopo la brutta parentesi. Senza giri di parole la Guaccero ha spiegato quello che è successo e quello che sarà, prona per una nuova partenza.

