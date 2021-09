Tale e Quale Show, Dennis Fantina e la frecciatina a Maria De Filippi: «Non ci siamo più sentiti»

Dennis Fantina è noto per essere stato il primo vincitore di Amici quando si chiamava "Saranno famosi" e ha conosciuto Maria De Filippi vent'anni fa. Il cantante è tornato alla ribalta per la partecipazione a Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti e durante la puntata di ieri sera si è tolto qualche sassolino dalla scarpa facendo quella che per molti è una frecciatina alla moglie di Maurizio Costanzo.

Dennis Fantina a Tale e Quale Show

Ieri il cantante vestiva i panni di Claudio Baglioni, mentre in giuria il comico e imitatore Enzo De Lucia fingeva di essere la conduttrice di Amici. Una scelta azzeccata dal momento che in programma c'era anche l'imitazione di Sangiovanni, l'ultimo talento partorito dalla trasmissione, a opera di Pierpaolo Pretelli.

Dennis Fantina e la frecciatina a Maria De Filippi

Dopo l'esibizione di Fantina, De Lucia/De Filippi ha approfittato per fare un commento: «Noi ci siamo conosciuti 20 anni fa». A questo punto Fantina ha risposto: «Eh poi ci siamo persi di vista». Una frase secca che è apparsa come una frecciatina. Maria non l’ha mai invitato nei suoi programmi.