Dennis Fantina, l'ex vincitore di Amici (irriconoscibile) oggi fa il barista: «Mi hanno fatto fuori dal mondo dello spettacolo»

Serena Bortone ha intervistato Dennis Fantina, un ex vincitore del programma Amici di Maria De Filippi, che gli ha confessato di aver cambiato completamente strada. Dennis ha abbandonato il mondo dello spettacolo e oggi lavora come barman, ma ha spiegato che per lui non è stata una scelta voluta e soprattutto sembra celare dell'amarezza a riguardo.

Intervistato dalla giornalista a "Oggi è un altro giorn"o, Fantina ha ripercorso oggi questi vent’anni di carriera, che l’hanno visto passare praticamente dalle stelle alle stalle in men che non si dica. Dennis è stato il primo vincitore in assoluto del talent, ma poi la sua carriera nel mondo dello spettacolo non ha avuto seguito. Subito dopo il programma non ha avuto il successo che invece ha travolto gli altri vincitori delle successive edizioni.

«Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore», racconta. «Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo».

La carriera

Dennis ha sempre cercato di rimanere nel mondo della musica. Per un po’ di tempo, i suoi progetti discografici sono stati supportati da Radio Italia, che si è occupata a lungo di pubblicare e produrre i suoi dischi. Ma poi nel 2009 tutto è cambiato e ha dovuto ripiegare su un altro lavoro. Non nasconde la delusione nel corso dell'intervista ma è comunque felice del suo lavoro. Reduce dall'esperienza di Tale e Quale Show, ha però ammesso di non aver ancora accantonato il suo sogno.