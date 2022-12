Heard e Depp, trovato l'accordo dopo la causa per diffamazione: l'attrice pagherà 1 milione di dollari

In base all'accordo raggiunto tra Amber Heard e Johnny Depp l'attrice di 'Aquaman' risarcirà l'ex marito per un milione di dollari che lui donerà in beneficenza. Lo ha appreso il sito di spettacolo Deadline. L'ex Pirata dei Caraibi si è detto «soddisfattò dell'esito della vicenda e i suoi legali hanno spiegato che il suo obiettivo, nell'avviare contro Heard il processo per diffamazione che si è concluso qualche mese fa in suo favore, erano non tanto i soldi quando »di portare in superficie la verità».

Il post su Instagram

«Dopo una lunga riflessione ho preso la difficile decisione di concludere un accordo», ha scritto su Instagram, senza precisare i termini finanziari. Una mossa, ha spiegato, maturata «dopo aver perso la fiducia nel sistema giudiziario americano, nel quale la mia testimonianza è servita come divertimento e ha dato materia di discussione alle reti sociali». Inizialmente la sua impugnazione era stata respinta ma poi era stata accolta. La battaglia legale era cominciata a seguito di un articolo di opinione firmato da Heard nel 2018 sul «Washington Post» in coincidenza con il suo film «Aquaman»: senza mai nominare l'ex marito, l'attrice si era definita «una figura pubblica che rappresenta la violenza domestica». Convinto che quell'articolo avesse danneggiato la sua reputazione e la sua carriera, la star di «Pirati dei caraibi» l'aveva citata in tribunale per diffamazione e l'ex moglie aveva contrattaccato con una causa analoga.

Il processo mediatico

Dopo un processo di sei settimane ad altissimo contenuto mediatico in cui i protagonisti del breve matrimonio degli orrori si sono dilaniati a vicenda, la giuria ha concluso che i due ex si erano reciprocamente diffamati, condannando Heard a pagare 10 milioni di dollari all'ex marito e quest'ultimo a versare due milioni all'ex moglie. L'attrice doveva quindi 8 milioni ma sosteneva di non possederli.

Le rinunce

Pochi giorni dopo il verdetto, uno degli avvocati di Depp aveva dichiarato che la star era pronto a rinunciare alla somma se Heard avesse rinunciato a sfidarlo di nuovo in appello. «Fin dall'inizio quel che era in gioco era la sua reputazione, non è mai stata una questione di soldi», aveva assicurato Ben Chew Chew alla Abc.