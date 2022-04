De Gregori & Band Live con un "Greatest Hits” in 4 concerti nei club

Francesco De Gregori torna live con la sua band per 4 appuntamenti speciali nei club d’Italia con “De Gregori & Band Live – The Greatest Hits”, in partenza il 20 aprile dal Vox Club di Nonantola (Modena). Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i suoi più grandi successi accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Un’occasione speciale per tutto il suo pubblico che potrà ascoltare live alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Ad aprire i concerti previsti a Napoli, Roma e Milano sarà il cantautore romano dalla forte impronta internazionale Filo Vals, classe 1996. Questi i 4 appuntamenti speciali del De Gregori & Band Live – The Greatest Hits”: - 20 aprile al Vox Club di Nonantola (MO) - 23 aprile alla Casa della Musica di Napoli (opening act Filo Vals) - 28 aprile all’Atlantico Live di Roma (opening act Filo Vals) - 29 maggio all’Alcatraz di Milano (opening act Filo Vals)