Dayane Mello, reazione choc agli abusi subiti a La Fazenda: «Nulla di grave». La modella difende il reality

Terminata l'avventura di Dayane Mello a La Fazenda. Il reality sud americano in cui la modella è stata vittima di abusi sessuali da parte del fazendero Nego de Borel. L’uomo, come si è visto dalle registrazioni, ha più volte abusato di Dayane, quando era ubriaca e completamente incapace di intendere e di volere. Dal suo fan club si era alzata una difesa fortissima. Veri e propri comitati a difesa della ragazza, che chiedevano la “liberazione” della stessa, della carcerazione quasi di Nego. E anche la trasmissione Le Iene era scesa in prima serata per denunciare i fatti.

Dayane Mello, fuori da La Fazenda

Poi una volta uscita Dayane, tutto è cambiato. Se ci si aspettava una reazione dura alle immagini che sono state proposte alla Mello una volta uscita dalla fattoria, una reazione che potesse sconvolgerla in qualche modo, ci si sbagliava di grosso. Infatti solo una volta terminata la sua esperenza all'interno del reality Dayane ha avuto visione delle immagini che hanno sconvolto l'Italia. A raccontare la reazione della modella alle immagine de La Fazenda ci ha pensato Gabrile Parpiglia in una diretta Instagram. Pare, ascoltando le parole del giornalista, che la Mello abbia minimizzato la questione. Secondo la modella tutto quello che le è stato mostrato è stato definito come «fatto non grave»

Dayane Mello molestata a La Fazenda? Squalificato Nego Do Borel. Ma i fan insistono: «Fatela uscire da lì»

Dayane Mello, la reazione che delude il giornalista

Deluso e incredulo si dice Parpiglia che ipotizza che probabilmente, a volte, le vittime non si rendono conto di essere tali.

Nonostante tutte le violenti accuse rivolte alla trasmissioni dai fan club alla trasmissione sudamericana una volta uscita dal reality lo staff della modella ha sorvolato su ogni fatto avvenuto all'interno della fattoria. Come se nulla fosse successo, ecco la linea che sta tenendo ora la Mello e tutto il suo entourage. Anzi, addiruittura finita la parentesi La Fazenda per lo staff della Mello sono partiti anche i complimenti alla trasmissione. Come se nessuno avesse mai visto nulla.