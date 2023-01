Gf Vip, Davide Donadei: «Mio padre in carcere per mafia per 10 anni. Ho subito conseguenze di scelte non mie»

Davide Donadei ha un passato ingombrante, ma non inedito, che riguarda la sua infanzia e il rapporto con il padre. Dopo averlo accennato a Uomini e Donne anche Alfonso Signorini ne ha voluto parlare durante la diretta di lunedì sera del Grande Fratello Vip.

GF Vip, il dolore di Davide: «Mio papà in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, mia madre la mia roccia» (Credits Endemol Shine Italia)

Infanzia difficile

Davide Donadei ha avuto un'infanzia molto difficile sin dai primi anni della sua vita a causa del padre che prima lo ha abbandonato all'età di 4 anni e che poi è finito in carcere, quando lui aveva 12 anni, per associazione a delinquere di stampo mafioso.

In quel periodo, come ha raccontato durante la puntata di lunedì sera del Grande fratello Vip, Davide, il fratello e la madre hanno vissuto momenti davvero difficili «Mia mamma non ci ha mai parlato male di papà, questo fa di lei una grande donna. Ma mamma aveva 34 anni e ha annullato la sua vita per noi. Dal 2010 fino a giugno di quest’anno è stato in carcere ed è come se avessimo subito le conseguenza di qualcosa non voluto da noi. Non provo odio verso papà».

Il riscatto

Nonostante il suo passato Davide si è rimboccato le maniche per costruire un futuro migliore sia per lui che per tutta la sua famiglia ed è proprio questo uno dei suoi obbiettivi principali «Vorrei essere il supereroe della mia famiglia». L'ex tronista ha un ristorante ed ha tutta l'intenzione di continuare su questa strada.