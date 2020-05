David di Donatello, Pierfrancesco Favino miglior attore protagonista

David di Donatello, Pierfrancesco Favino vince il premio per il miglior attore protagonista per il film il Traditore. Favino ha superato la concorrenza di Alessandro Borghi (Il primo Re), Tony Servillo (5 è il numero perfetto), Luca Marinelli (Martin Eden) e Francesco Di Leva (Il sindaco del rione sanità).

Pierfrancesco Favino è il vincitore del premio come miglior attore protagonista della 65ma edizione dei David di Donatello 2020. L'attore romano, vincitore per il suo ruolo nel film 'Il Traditorè di Marco Bellocchio, ha raccontato un aneddoto per fare la dedica del premio. Ricordando una scena di qualche tempo fa, Favino ha rivelato di essere stato fermato nell'androne del palazzo da una signora. «Mi ha detto una cosa bellissima, 'torni presto a trovarcì -ha detto l'attore- Io tornando verso la macchina ho sentito tenerezza, gratitudine, e orgoglio, di appartenere alla categoria delle donne e degli uomini che fanno parte del mondo dello spettacolo che sono persone che sono state capaci di rialzare la testa sempre». Favino ha poi aggiunto: «Voglio dire a questa signora che tuti quanti noi non vediamo l'ora di poter tornare a farle visita. E sono sicuro che chi deve fare in modo che questo accada, e non vediamo l'ora di poterlo fare. Questa signora aveva una certa età, e c'è anche un'altra signora di una certa età alla quale desidero dedicare il premio. Si chiama Stella Favino, ed è mia madre», ha concluso Favino, abbracciando poi la moglie Anna Ferzetti, candidata anche lei ai David come miglior attrice non protagonista.

