David Beckam, l'amore con Victoria e il disturbo compulsivo di cui soffre: «Lui era ossessionato da lei, una volta guidò 4 ore per vederla 7 minuti»

David Beckham disse agli amici di voler sposare Victoria subito dopo averla vista cantare in un video musicale in TV. Lei ammette di essere andata alle partite del Manchester United solo per vederlo: «Alcuni diranno per fare stalking, io dico per vederlo».Al loro secondo incontro, sempre durante una partita del Manchester United, lei, allora famosissima cantante delle Spice Girls, scrisse il suo numero su un biglietto aereo che aveva usato per andare alla partita e gli disse "è meglio che mi chiami". Lui l'ha presa in parola, trascorrendo ore al telefono con lei. Sono passati 25 anni e 4 figli da allora. David e Victoria Beckham sono una delle coppie più longeve (e invidiate) dello star system.

Era ossessionato da lei

I suoi compagni di squadra ricordano l'ossessione di David per Victoria. Gary Neville, ex giocatore dello United, ha raccontato: «Era al telefono con Victoria ogni secondo. Restava al telefono fino all'una di notte. Era come un tossicodipendente. Una volta ha guidato quattro ore per trascorrere 20 minuti con lei». L’ex compagno di squadra Paul Scholes ha aggiunto: «Sapevamo che David stava facendo arrabbiare l’allenatore [Alex Ferguson]. Penso che probabilmente andasse a Londra in orari in cui forse non avrebbe dovuto andarci. E il manager non glielo avrebbe permesso. Si incontravano nei parcheggi per evitare l'attenzione dei media, e si diedero il loro primo bacio nella BMW di Beckham, comprata quando lui ottenne un contratto da 50.000 sterline con l'Adidas».

Le preoccupazioni dei genitori



La loro relazione divenne così intensa che i suoi genitori, Ted e Sandra, temettero che David potesse danneggiare la sua carriera. Sandra ha ricordato il telefono acceso nel cuore della notte mentre Victoria era in tournée all'estero prima delle grandi partite dello United. «Stavamo a casa di David e alle tre del mattino il telefono squillava. Eravamo preoccupati che avrebbe perso tutto ciò per cui aveva lavorato. Perché il calcio veniva prima e all’improvviso non lo era più». Ma l'ex capitano dell'Inghilterra, che sarebbe diventato famoso per il suo cartellino rosso nella partita della Coppa del Mondo del 1998 contro l'Argentina, non rimpiange un solo momento di quei primi giorni inebrianti. Ha detto: «Mi importava solo di lei. Non era un problema se dovevo guidare fino a Londra per vederla per sette minuti».

La coppia d'oro dello star system



«Ho sempre amato tutto di Victoria - confessa David - Non sapevo che fosse la donna forte che è, e questo mi piaceva. È una donna forte, forte, può essere un rompicoglioni. Lo è stata stamattina!» Ma riguardo alla sua attrazione per lei, ha aggiunto: «Forse era perché volevo che lei si prendesse cura di me». Becks ha detto di essersi scontrato con Sir Alex per i suoi accordi pubblicitari e per il nuovo agente che ha assunto. Ha detto: «Voleva solo che fossi il miglior calciatore che potevo essere e che fossi sposato con una ragazza locale che non era una superstar". In una rara intervista, Sir Alex ha rivelato: «È cambiato, su questo non ci sono dubbi. L'attenzione dei media e il fatto di diventare una celebrità erano diversi da quello che volevo. Convincere David a tenere i piedi per terra è diventato più difficile». Nel gennaio 1998 la coppia era fidanzata. Hanno avuto il loro primo figlio, Brooklyn, che ora ha 24 anni, nel marzo 1999 e si sono sposati in un castello appena fuori Dublino quattro mesi dopo, a luglio: lui aveva solo 23 anni e lei 24. Hanno poi avuto altri tre figli, Romeo, 21 anni, Cruz, 18 anni, e Harper, 12.

Le presunti amanti

David e Victoria hanno superato le sfide, comprese le accuse di diverse donne, e sebbene Beckham non abbia intrapreso azioni legali, ha descritto di essersi "abituato a leggere storie sempre più ridicole sulla mia vita privata" e sostiene di essere felicemente sposato. Il regista del documentario Fisher Stevens ha insistito sul fatto che le voci sull'infedeltà di Beckham verranno affrontate. Stevens ha detto: “Non è stato piacevole, ma ci siamo impegnati. Per quanto mi riguarda, l’ho affrontato dicendo: “Come è rimasto unito il vostro matrimonio?” Vedrete come risponderà. Ho parlato con entrambi delle difficoltà che hanno attraversato”. La coppia rimane estremamente solidale l'una con l'altra. Solo la scorsa settimana Beckham ha partecipato alla sfilata della 49enne Victoria's Paris Fashion Week. Sabato parlando del motivo per cui la loro relazione funziona ancora, ha detto: «È un po’ un dare e avere, sempre. E il matrimonio è un duro lavoro. Siamo impegnati... “Abbiamo quattro figli che vanno sempre in direzioni diverse, ma bisogna dare priorità al tempo trascorso insieme. Questo è quello che abbiamo sempre fatto e sembra che funzioni».

Il disturbo compulsivo-ossessivo

Oltre che della sua storia d’amore con Victoria Beckham, l’atleta parla anche del disturbo di cui soffre da tempo e che ha a che fare con il suo perfezionismo. Come ha dichiarato in diverse occasioni, l’ex giocatore del Manchester United è fanatico dell’ordine e della pulizia in casa: un fanatismo legato al suo disturbo ossessivo-compulsivo. «Pulisco molto bene, ma a dire il vero non credo che mia moglie lo apprezzi troppo», scherza.