Holland-Scofield, il duo stellare che non teme il passare degli anni

BOLOGNA - Non è esagerato definirlo come un duo stellare. Dave Holland e John Scofield rappresentano il meglio di quella lunga stagione del jazz che ha cercato di affrancarsi dagli schemi abusati, puntando sempre su strade il più possibili personali ed innovative. Se il contrabbassista inglese ha compiuto 75 anni e il chitarrista dell’Ohio si sta avvicinando ai 70, questo non ha sminuito la voglia di ammodernare i canoni della musica di matrice neroamericana. Anzi, nel non semplice dialogo tra la chitarra elettrica di Scofield e il contrabbasso di Holland sono emersi scenari inediti ed attuali che traggono la forza, oltre che dalla loro personalità, anche da una solida assimilazione della storia del jazz. Il virtuosismo di Scofield, ad esempio, si è liberato della muscolosità del passato ed ha raggiunto vette poetiche di rara bellezza. Al suo fianco Holland, strepitoso anche come compositore, ha energicamente tenuto le fila di questo inconsueto duo riproponendo i suoi celebri temi da “Homecoming” che trae spunto dai suoi ritorni in Inghilterra fino ad un raffinato omaggio a Nashville. Scofield, tra le varie invenzioni marcate dal blues, ha ripescato il suo cavallo di battaglia “Easy for you” sul quale si è sviluppato l'affascinante interplay tra i due musicisti. Poi la chiusura, in un teatro Duse al completo per il Bologna jazz festival, con “Mr.B.”, l’omaggio di Holland al celebre contrabbassista Ray Brown che lo ha costantemente ispirato in questi decenni. Uno sguardo al passato, in una serata che oltre ad entusiasmare il pubblico sarà destinata a lasciare il segno per il livello raggiunto dai protagonisti.

E rivedere i musicisti felici quando parlano del tour in Italia fa capire anche i segni profondi lasciati dalla pandemia.