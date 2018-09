Dario Argento: «Salvini da horror, in un mio film farebbe l'assassino»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non usa mezzi termini, il regista di Profondo rosso, quando ai microfoni di Rai Radio 1 gli viene chiesta un'opinione sull'attuale situazione politica in Italia. «Come mi sembra questo nuovo governo? Mi sembrano confusi, l'esecutivo oggi non mi sembra una cosa lineare tranquilla», ha dichiarato nel corso della trasmissione Un giorno da pecora.«Chi mi fa più "horror" tra Conte, Di Maio e Salvini? Naturalmente Salvini». Il motivo è presto spiegato: «Per quello che dice, per quello che fa, per quello che vuole fare e che speriamo non faccia». E quando gli viene chiesto se vede il leader della Lega più vittima o assassino: «Diciamo - ha risposto - che potrei fargli interpretare una vittima, ma credo che alla fine gli farei interpretare un assassino!».