Morta Daria Nicolodi, icona di Profondo Rosso: fu moglie di Dario Argento e mamma di Asia

È morta Daria Nicolodi, icona di Profondo Rosso in cui recitò il ruolo di Gianna Brezzi. Aveva 70 anni. Daria Nicolodi, morta in mattinata, è stata a lungo compagna di Dario Argento. Dalla loro relazione nacque, nel 1975, la figlia secondogenita Asia. Daria Nicolodi, nata a Firenze il 19 giugno del 1950, è stata attrice e sceneggiatrice. A dare la notizia della scomparsa il maestro Dario Argento, che con lei aveva un sodalizio che li aveva legati sulla scena e nella vita. Si erano conosciuti nel 1974 , quando lei era già affermata per aver lavorato con Elio Petri, durante il casting per il film Profondo rosso e dalla loro relazione nacque, nel 1975, la figlia secondogenita Asia, che l'ha resa nonna di due nipoti nati rispettivamente nel 2001 e nel 2008. Con Argento poi collaborò a vario titolo a tutti i suoi film, da Profondo Rosso a Suspiria (1977), Inferno (1980), Tenebre (1982), Phenomena (1984), Opera (1987).

Ultimo aggiornamento: 16:43

