Danza, dopo la pandemia il comune di Ferrara riparte da Wim Vandekeybus

Incise su tavolette di argilla in caratteri cuneiformi oltre 4mila anni fa, queste parole sono tra le testimonianze più antiche dell'umanità. Il coreografo, regista e film-maker belga, tra quelli che più hanno segnato la danza di questi ultimi decenni, collabora con le arti e lavorando insieme ad altri artisti crea un mondo per otto danzatori dove il corpo, quasi scultura vivente, rimane in bilico tra utopia e turbamento, tra forza e fragilità. La ricerca artistica con l'argilla è firmata dal performer e artista visivo Olivier de Sagazan. Per la musica ha scelto di collaborare con la compositrice Charo Calvo, con musica originale aggiuntiva (Red Dance) di Norbert Pflanzer. Live camera durante la performance a cura di Wim Vandekeybus, ulteriore commistione in scena tra le diverse arti.

Tonificarsi alla sbarra, come ballerine: ecco gli esercizi del Barre and tone per una sferzata di energia

Lo spettacolo è una produzione Ultima Vez, in coproduzione con Kvs Brussels e Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. In Traces, Vandekeybus ripensa alle intuizioni da cui è partita la sua ricerca, al dramma delle pulsioni e degli istinti, al gioco delle energie e delle intensità. C'è qualcosa in natura che il corpo ha dimenticato o rimosso. Quanta natura vive ancora nell'uomo? Quanto c'è di animale nel corpo umano? Cosa succede quando siamo a rischio o in pericolo, quando dobbiamo prendere decisioni intuitive per sopravvivere? Dieci ballerini si muovono su una colonna sonora composta da Trixie Whitley, Shahzad Ismaily, Ben Perowsky e Daniel Mintseris, registrata con la partecipazione speciale di Marc Ribot alla chitarra.