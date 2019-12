Addio a Danny Aiello, recitò in "Fa' la cosa giusta" di Spike Lee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il volto di New York e di un pezzo importante del cinema americano ci lascia.muore all'età di 86 anni, come ha confermato il suo agente Jennifer De Chiara alla stampa. Aiello aveva ottenuto una nomination all'Oscar nel ruolo del proprietario della pizzeria di "Fa' la cosa giusta" di Spike Lee. Oltre a questo, Danny Aiello aveva interpretato di versi ruoli, tra i quali quello del fidanzato di Cher, Johnny Cammareri, in "Stregata dalla Luna". Nella sua filmografia anche "Il padrino - Parte II" dove appare in un ruolo minore. Nel 1986 recita anche nei panni del padre di Madonna nel video "Papa Don't Preach". Inoltre è Vincent Aiello nel film colossal di Sergio Leone, "C'era una volta in America".