Danilo Aquino contro Giulia De Lellis: «Vai a lavorare, ricordati da dove sei venuta»

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sfogo dicontro i suoi followers dopo essere stata avvistata insieme al suo exnon è andato giù ai fan che la seguono tutti i giorno. E anche se la De Lellis ha precisato di non avercela con tutti il suo sfogo è stato criticato durante daelProprio pochi minuti fa l'ex concorrente del GF ha caricato una stories su Instagram taggando proprio Giulia: “Cara De Lellis, se vuoi che i tuoi straca**i non escano su piazza la mattina vai a lavorare, lascia tutti i social e vedi che nessuno te chiede niente e puoi fare come te pare. Ricordati da dove sei venuta e dai importanza ai fan che loro te la danno a te”.