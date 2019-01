Il neodirettore di Rai2 Carlo Freccero: «Voglio riportare Daniele Luttazzi in tv»

Era stato uno dei tre bersagli di Berlusconi e del suo editto-bulgaro, Luttazzi, Biagi e Santoro. Adesso Carlo Freccero, neodirettore di Rai2, vuole riportare il comico e conduttore Daniele Luttazzi, 57 anni, in Rai. Lo ha detto nel corso della prima conferenza stampa dal suo insediamento:

Voglio riportare Luttazzi in tv e poi ho in progetto con Arbore, un programma in omaggio a Gianni Boncompagni

. Sono alcuni degli annunci fatti da Freccero a viale Mazzini:

Che servizio pubblico sarebbe sennò? E' finita l'epoca di Berlusconi ed è finita l'epoca di Renzi

, ha aggiunto Freccero riferendosi alla cacciata di Daniele Luttazzi dalla Rai.





onduceva Satyricon durante la campagna elettorale del 2001 e dopo il cosiddetto editto bulgaro fu cancellato nonostante ascolti record

. Il programma si era attirato le critiche della destra, che aveva accusato Luttazzi di "volgarità" per la scenetta della coprofagia, ma ad accendere le polemiche era stata la sua intervista a Marco Travaglio sull'origine dei capitali con i quali il Cavaliere aveva cominciato la sua attività imprenditoriale. Berlusconi querelò sia il giornalista che Luttazzi chiedendo 10 milioni di euro di risarcimento. Nel 2015 i due vennero assolti.

«C», ha aggiunto Freccero