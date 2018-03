di Emiliana Costa

continua a tenere banco sul web e dopo ilecco scoppiare una nuova polemica. "L'opinionistapotrebbe abbandonare la trasmissione", è l'indiscrezione che corre sul web.Secondo il sito, la decisione del vincitore del Gf Vip deriverebbe da un forte malcontento esploso durante una delle puntate del reality. I concorrenti in Honduras non avrebbero risposto alle domande di Bossari, preferendo interloquire con Mara Venier, tanto che lo stesso Bossari avrebbe commentato: "Stasera sono praticamente ignorato".Non è tutto. Il "caso-Bossari" sarebbe stato commentato anche da volti noti dello spettacolo, tra cui l'ex inviato dell'Isola Stefano Bettarini, che non sarebbe stato affatto tenero con l'opinionista: "Bossari arranca, non tiene il passo. Necessita di un cambio di auricolare".Insomma, secondo, le polemiche potrebbero spingere l'ex conduttore di Mistero ad abbandonare il reality di Canale 5. Daniele lascerà Alessia Marcuzzi e zia Mara? Staremo a vedere.