Damiano dei Maneskin canta insieme al gatto Ziggy, il video è virale

Il video di Damiano dei Maneskin con il gatto è diventato virale. La rockstar l'ha postato sul suo profilo di Tiktok. La sua passione per gli animali è risaputa. E durante la scorsa estate aveva pubblicato in una stories di Instagram il filmato mentre giocava in vacanza con un animale abbandonato mentre si trovava in Puglia. Insieme alla fidanzata Giorgia Soleri pubblicano spesso immagini mentre sono con i loro animali domestici. La nuova protagonista dell'ultimo video è Ziggy Stardust.

Damiano gioca con il gatto, il video

Il gatto è stato adottato da poco e, in passato, aveva subito maltrattamenti. Sulle note di The Loneliest, Damiano canta vicino a Ziggy. Una spontaneità che l'ha premiato, raccogliendo in pochi giorni circa 14 milioni di visualizzazioni.