Damiano dei Maneskin, gli Ultras della Lazio tornano all'attacco con uno striscione: «Tifi Roma e te ne vanti in perizoma e tacco alto»

I tifosi della Lazio non mollano e tornano ad attaccare Damiano dei Maneskin. Nuovo striscione e nuovo capitolo della bagarre che da giorni appassiona tifosi e non. Le ultime pagine sono state scritte dagli Ultras della Lazio che hanno deciso di appendere uno striscione fuori dalla Curva Nord dello Stadio Olimpico in cui si legge: «Tifo Roma e me ne vanto. Perizoma e tacco alto. Damiano vaffa***o».

Ultras della Lazio contro Damiano, lo striscione

L'ira dei laziali nasce da un cinguettio di Damiano che, a seguito di una rissa scoppiata sotto il palco durante uno show della band a Philadelphia, per ironizzare guardando il video del momento ha commentato: «La cosa peggiore? La ragazza con la maglia della Lazio». Nella folla accalcata sotto al palco effettivamente si vede una ragazza con una maglietta della celebre squadra della capitale.

« Perizoma e Tacco alto »

La "lite" continua

La risposta della Lazio non è tardata ad arrivare, e anche la società biancoceleste ha scelto Twitter per replicare: «Siamo fuori di testa, ma diversi da loro». Ironia su ironia, Damiano (ri)replica: «Ma lo stesso artista, citando il tweet della Lazio, risponde: «Sopratutto per niente suscettibili [❤️] Dai che se gioca». E si pensava che il gioco fosse finito, ma evidentemente l'ultimo fischio l'arbitro non l'ha ancora fatto.

Le reazioni social

E sul web piovono critiche contro i tifosi laziali. «Il loro grado di frustrazione e invidia li fa diventare ridicoli. Era solo uno sfottò, ma brucia il fatto che sia stato un cantante seguito a livello internazionale a farlo. Ma che addirittura la società risponda, fa capire quanto siano piccoli…» e ancora, «Solo dei laziali potevano partorire un pensiero così arguto» e un altro utente scrive «In 13 a reggere lo striscione, più altri 7/8/9/10 per fare la foto più altri 40/50/60 per partorire il testo e la manifattura. Creare lavoro!!»