Maneskin, Damiano David nei panni di Paul Newman nel docufilm? L'indiscrezione

I Maneskin conquistano tutti. Il mondo musicale ce li invidia, ma ora per Damiano David, frontman della band si potrebbero aprire anche le porte del cinema. Damiano come Paul Newman, bello da togliere il fiato. L'indiscrezione arriva dal settimanale Novella 2000, secondo il giornale il cantante potrebbe essere il protagonista di un docufilm sull'attore che anticiperebbe l'uscita della sua biogafia. E mentre il Fashion recap di Stylight lo decreta la personalità più seguita in questo 2021 il cantante della band (che è riuscito a superare Britney Spears dalla classifica) ora è voluto anche a Hollywood.

il frontman dei Maneskin ad aver dettato le tendenze di quest'anno ormai agli sgoccioli secondo , che ha messo in fila nel suo report di fine anno le dieci personalità che hanno fatto breccia e influenzato trend e percezione estetica tra musica, spettacolo, moda e social.

Damiano David bello come Paul Newman

«C'è da dire che ci si mettono proprio tutti ad allontanare Damiano dai Maneskin. Ora mi arriva da Hollywood la voce che per un docufilm su Paul Newman che dovrebbe anticipare l'uscita della biografia dell'attore realizzata con la collaborazione delle due figlie seguendo una marea di registrazioni del padre, stanno pensando proprio a Damiano. Secondo qualcuno David somiglia molto al divo scomparso nel 2008. Non ci avevo fatto caso, mi sembrava più sul genere di bello e dannato alla James Dean, è anche vero che tutti i belli si assomigliano».

Le vittorie della band romana

Da Via del Corso a X Factor, poi Sanremo e il successo all'Eurovision, la band romana non si ferma e la sua corsa è seguita da tutto il mondo. I Rolling Stones li hanno scelti per aprire il loro concerto a Las Vegas, gli Mtv Ema gli hanno messo la corona di Best Rock e hanno conquistato due nomination come Best International group e Best International song, ai prossimi Brit Awards previsti l'8 febbraio a Londra (Mocron permettendo).

E ora Damiano David potrebbe anche approdare a Hollywood per la gioia di tutte le fans.