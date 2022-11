Maneskin, Damiano ferma il concerto in Messico: «Qualcuno sta male, ha bisogno di aiuto»

Momenti di tensione lo scorso 26 ottobre a Città del Messico, durante il concerto dei Maneskin al Pepsi Center WTC. Damiano vede che tra le prime file del pubblico c'è qualcosa che non va e si precipita a bordo palco: «C'è una persona in difficoltà che ha bisogno di aiuto» grida in inglese. Fa cenno di non accalcarsi troppo. «Non sto scherzando, aiutate questo ragazzo» continua il leader del gruppo romano, dando segno ai musicisti di interrompere la musica. Il video, pubblicato su Tik Tok, è diventato subito virale, raccogliendo plausi per il suo gesto.