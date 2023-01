Domenica In, Dalila Di Lazzaro: «Mi sono sposata a 15 anni, incinta di mio figlio Christian. Poi quell'incidente aereo in cui ho rischiato la vita»

Dalila di Lazzaro è ospite a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier, l'artista ripercorre la sua carriera e i momenti più salienti della sua vita familiare e amorosa. Tra tutti i racconti, grande spazio a quello dell'incidente aereo che la vide protagonista in giovane età.

Dalila di Lazzaro a Domenica In, il figlio scomparso e l'amore

Dalila ripercorre le tappe più importanti della sua carriera e ricorda le opportunità a cui è stata costretta a rinunciare per paura di prendere l'aereo. Una fobia dovuta al trauma di un incidente avvenuto su un volo in partenza da Miami e diretto alle Bahamas. «Una volta caduta con l'aereo, ho rinunciato a tante opportunità per la paura di riprenderlo», racconta.

«Ero a Miami per festeggiare un compleanno alle Bahamas, a un certo punto l'aereo ha iniziato a crollare perchè mancava la pressurizzazione. E' crollato fino a toccare ripetutamente l'acqua, fino a che si è fermato. Io non capivo l'inglese degli annunci, avevo questa ragazza vicino a me che mi dava dello zucchero». «In quel momento - prosegue nel suo racconto - Non sono riusciti ad aprire la porta e si sentiva l'aereo essere risucchiato dal mare».

«E' stato un trauma tremendo. Mi hanno tirato fuori dall'aereo e trascinato sopra l'aereo».

Poi ancora il racconto del suo matrimonio da giovanissima, rimasta incinta del figlio Christian, scomparso poco più che ventenne a causa di un incidente stradale. «Mi sono sposata giovanissima a 15 anni, una bambina. Aspettavo Christian e menomale che ho incontrato nella mia vita questo ragazzo. Sono stati gli anni più belli della mia vita», afferma.

I ricordi di Fregene e l'amore per Manuel

Di Lazzaro ripercorre i momenti vissuti con la conduttrice a Fregene, durante l'infanzia dei loro piccoli. «Peccato che non ci siano telefonini e foto dell'epoca. Era un'Italia dove tutto poteva succedere se avevi la forza di volontà e volevi lavorare. Non avrei mai immaginato di vedere alla mia età tutto quello che ho visto in questi 3 anni».

In studio il fidanzato Manuel Pia con cui condivide la sua vita da 9 anni. «Ti voglio bene perchè hai reso serena la mia amica Dalila», afferma Mara Venier accogliendolo in studio.