Da Grande, Cattelan scambia Sangiovanni per Madame. Fan increduli: «Ci è rimasto malissimo...»

Da Grande, lo scherzo di Alessandro Cattelan a Sangiovanni . In onda su Rai1, la seconda e ultima puntata dello show condotto da Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti della serata, il cantante veneto che quest'estate ha spopolato con la sua Malibù.

Cattelan spiega a Sangiovanni che le sue figlie sono pazze di lui e che durante le vacanze gli hanno fatto ascoltare la sua hit a ripetizione. Il conduttore chiede anche una foto all'interprete vicentino. Ma al momento di congedarlo, accade qualcosa di inaspettato. Cattelan lo saluta così: «Fate un applauso per Madame». Sangiovanni guarda sbigottito il conduttore e lascia lo studio, visibilmente infastidito.

Immediati i commenti dei follower: «Alessandro che sa far esplodere Twitter sottolineando la somiglianza tra Sangio e Madame». E ancora: «Sangio ci è rimasto malissimo poverino». «La faccia di Sangiovanni quando lo ha chiamato Madame». Pochi minuti dopo, Cattelan "fa marcia indietro": «Mi hanno detto che è esploso Twitter. Non posso crederci di aver confuso i nomi, facciamo rientrare Sangiovanni e facciamogli un applauso». Il cantante entra in studio e "pace è fatta". I fan concludono divertiti: «Cattelan lo ha fatto apposta perché Sangio e Madame sono amici, in ogni caso è un genio». Ovviamente, si è trattato di uno scherzo di Alessandro Cattelan. Risate social.