Canzone: (da cantio- cantionis in latino) significa canto ma anche incanto, incantesimo, formula magica. Sarebbe sufficiente fermarsi qui. La formula magica, fino a prova contraria, non esiste e pertanto non è possibile che venga giudicata. Cioè, assolta perché il fatto non sussiste. Ma se per un attimo, ipotizzassimo pure che le canzoni siano brandelli di realtà (e io che di mestiere le scrivo, vi posso assicurare che possono essere leali,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati