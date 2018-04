Per Gramellini e Ambra è flop: Cyrano a rischio chiusura

di Marco Castoro Paola Pastorini

ROMA - In televisione l'amore non fa ascolti. A eccezione di quello del gossip. Ad Al Bano, Loredana Lecciso e Romina basta una comparsa in tv per sbancare l'Auditel. Ma se non sei un vip, l'amore- quello delle storie, dei sentimenti raccontati - non fa breccia. La riprova arriva da Cyrano, il viaggio alla scoperta dell'amore con l'inedita coppia Massimo Gramellini e Ambra Angiolini. Venerdì prossimo potrebbe calare il sipario sul programma di prima serata di Raitre.Finora gli ascolti non hanno premiato gli sforzi della rete e dei due conduttori. Ed ecco che è già scattato il conto alla rovescia. Se venerdì non ci sarà un ascolto consono al target di rete si chiude. Finora la percentuale di share è stata bassissima. Per la prima puntata, il 23 marzo scorso, la media ascolti è stata di 783.000 spettatori, pari a uno share del 3,6%. La settimana successiva è andata ancora peggio: 637.000 spettatori di media e 3,1%.Oltre alla doppia sconfitta con Propaganda Live, il programma di Zoro (Diego Bianchi) che su La7 Urbano Cairo, l'editore di Gramellini (vicedirettore del Corriere della Sera), ha scommesso grosso tenendolo in palinsesto nonostante l'avvio deludente. Ma ora Zoro fa più del 5% con un milione di spettatori. La pazienza ha premiato, chi l'ha avuta. Ma lo schiaffo che più ha fatto male ai dirigenti di Raitre è stata la sconfitta nei confronti di Alessandro Borghese e dei suoi 4 Ristoranti, che su Tv8 alla stessa ora di Cyrano ha raggiunto il 3,3% con 714.000 spettatori di media.Potrebbe essere agli sgoccioli, dunque, l'amore di Cyrano-Massimo Gramellini con la bella Rossana-Ambra Angelini. Anche questa volta, come nell'opera di Edmond Rostand, Cupido non ha compiuto il miracolo. Quel miracolo che l'amore fa, come si auspicavano conduttori e autori nel sottotitolo del programma di RaiTre.La chiusura non è ancora ufficiale, tuttavia il direttore di Raitre, Stefano Coletta ci sta seriamente pensando. Tutto dipenderà dagli ascolti di venerdì sera. Occorre arrivare almeno al 4% per sperare di vedere il resto delle puntate. Delle otto messe in preventivo ne sono state già tagliate un paio e se gli ascolti non crescono verranno cancellate anche le altre.riproduzione riservata ®