Fedez ospita i Cugini di Campagna e chiama Damiano dei Maneskin in diretta: la reazione del cantante

Simpatico siparietto nel corso della puntata odierna di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez trapiantato a Sanremo per la settimana del Festival. Ospiti I Cugini di Campagna che, fra una battuta e l'altra, hanno avuto modo interagire anche con Damiano David, frontman dei Maneskin. Fra le due band non corre buon sangue, a causa delle ripetute critiche dei Cugini nei confronti del gruppo rock, ma oggi, forse, un primo mattoncino per la pace è stato posato.

La telefonata fra I Cugini di Campagna e Damiano David

Nel corso dell'intervista Fedez ha preso il telefono e a sorpresa ha chiamato Damiano. «Ciao patato, ti disturbo?», esordisce il rapper. Il cantante dei Maneskin, un po' sorpreso, gli chiede il motivo della telefonata e Fedez risponde: «Sono qui con i Cugini di Campagna, volevano salutarti. Dai fate la pace».

Questa sera a #muschioselvaggio Damiano dei Maneskin si confronta con i cugini di campagna pic.twitter.com/5zgWQtHQvv — Fedez (@Fedez) February 8, 2023

A questo punto la storica band italiana sorprende il rapper: «No, ma quale pace! È stata una cosa meravigliosa». E Fedez: «Sono contentissimi, ti vogliono bene». Chiude Damiano: «Complimenti per ieri sera». Pace fatta? A giudicare dalla freddezza del leader dei Maneskin, probabilmente, non tutte le vecchie ruggini sono state superate.