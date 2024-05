Cruciani e il blitz di Ultima Generazione, interrotto lo spettacolo del conduttore a Torino: insulti e botta e risposta col pubblico

Blitz di Ultima Generazione a Torino, al Teatro Gioiello, dove la scorsa sera hanno interrotto lo spettacolo di Giuseppe Cruciani 'Via Crux'.

Cosa è successo

«Non potete continuare a mortificarvi nel ruolo di spettatori. Il meteo al Nord è in continua allerta rossa. Solo qualche giorno fa, nell'alluvione a Milano, c'è stato un morto trascinato dal fiume in piena. Un treno merci è stato ribaltato dal vento - ha spiegato una delle attiviste, Miriam - E queste sono solo le premesse di un'estate che sarà letteralmente di fuoco. Tutto questo si poteva evitare e i nostri politici invece da anni fanno finta di nulla». «L'Italia è in Europa tra le zone che subiranno di più gli effetti devastanti del surriscaldamento globale - ha sottolineato Delfina, l'altra attivista - In tutta l'Italia il 97% dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni, nubifragi»