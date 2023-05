Cristina Scuccia all'Isola dei famosi parla della sua vita da suora: «Ecco cosa ho fatto quando ho tolto abito e velo»

Cristina Scuccia, sì proprio lei suor Cristina, ha raccontato come è cambiata la sua vita, la prima cosa che ha fatto quando ha deciso di togliere l'abito da suora. Ha preso la macchina e guidato a lungo per chilometri e chilometri. La vincitrice di The Voice 2014 e ora all'Isola dei Famosi ha detto di aver preso consapevolezza della sua nuova vita guidando, attraversando con l'auto strade, paesaggi, luoghi. Le è scattata la voglia di vedere posti nuovi con i suoi occhi nuovi.

Suor Cristina, cosa è successo dopo l'abbandono del convento

La confessione di Cristina è emersa durante il reality insieme agli altri naufraghi. Sulle spiagge dell'Honduras il convento deve esserle sembrato così lontano e quindi non più suo, raccontabile davanti ai compagni di viaggio e davanti alle telecamere che hanno diffuso i suoi pensieri ai telespettatori della trasmissione condotta da Ilary Blasi.

L'auto come mezzo di libertà e respiro

«La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia. Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro. Poi, subito dopo ho fatto un viaggio a Barcellona dove ho percorso chilometri in bici», ha detto Cristina.

«L'aria che mi veniva addosso era qualcosa di magnifico. Io ho capito che il convento non era il il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente».

Tra la vocazione e la tv, cosa ha detto Cristina Scuccia

Viaggiare era come respirare. Parole che delineano le riflessioni di una ragazza giovane che aveva intrapreso una strada radicale e che poi, a un certo punto, ha deciso di abbandonare per esplorare qualcos'altro.

Cristina sembra consapevole dell'alone di eccezionalità che la circonda: le vocazioni sono in crisi, quella strada è sempre meno scelta. Eppure lei l'aveva scelta e ora ne parla come se parlasse di un'altra Cristina.