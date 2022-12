Cristiano Malgioglio, l'annuncio choc dalla Bortone: «Mi sposo». La replica di Iva Zanicchi: «Devi sceglierne uno tra i 3 fidanzati che hai»

Ospite di Serena Bortone, Cristiano Malgioglio ha spiazzato tutti con una dichiarazione che nessuno si aspettava. Nella puntata di Oggi è un altro giorno, su Rai 1, c'è stato il consueto focus su Ballando con le Stelle e dal backstage è arrivata una rivelazione del celebre paroliere. Parlando del suo fidanzato, con cui Cristiano ha detto che presto andrà ospite dalla Bortone ha lanciato una vera bomba: è pronto a sposarsi. Quindi non solo Malgioglio presenterà a breve il suo compagno ma, tra il serio e il faceto, si dice anche pronto a compiere il grande passo.

Cristiano Malgioglio, l'annuncio dalla Bortone

«Mi sposo! Lo dico perché c’è Cher che ha un ragazzo giovanissimo e allora, prima che lo faccia lei, voglio farlo io!». L'annuncio ha scatenato l'ironia di Iva Zanicchi, presente in studio, che non è riuscita a trattenersi e ha commentato l'annuncio così: «Non so se sia vero quello che dice… Cristiano, hai 3 o 4 fidanzati: devi sceglierne uno!».