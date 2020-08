Covid in Rai, Coletta sdrammatizza: «Ormai mi sento il direttore di una Asl»

Dopo i due casi a Ballando con le Stelle e il membro dello staff di Io e te contagiato dal Coronavirus, il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta prova a sdrammatizzare: «Ormai mi sento direttore di una Asl più che di una rete televisiva, perché la materia principale in queste settimane è il Covid» ha detto il direttore intervendo nella conferenza stampa di presentazione degli eventi di “Da Verona accendiamo la Musica”, che comprendono tre serate che andranno in onda in diretta su Rai1, ovvero le due puntate dei Seat Music Awards (il 2 e il 5 settembre) e "La Partita del Cuore" (il 3 settembre) e che hanno come comune denominatore la raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo.

Ultimo aggiornamento: 16:13

