Covid al Castello delle Cerimonie, guarito Matteo Giordano, il genero del “Boss”

Si spegne definitavamente il focolaio del Castello delle Cerimonie. È guarito anche Matteo Giordano, l'ultimo membro della famiglia Polese, che gestisce il celebre locale di ricevimenti "La Sonrisa" di Sant'Antonio Abate, che era ancora malato dopo la diffusione del contagio tra i dipendenti della struttura. Il genero del “Boss” Antonio Polese era da venti giorni in isolamento all'ospedale Cotugno di Napoli. Il virus lo aveva colpito in modo particolarmente grave rispetto agli altri membri della famiglia e per lui si era reso necessario un ricovero prolungato.

Il marito di Imma Polese aveva presentato i primi sintomi di Coronavirus dopo essersi recato prima a Milano e poi a Capri per lavoro, poi il contagio si era esteso a decine di altri membri del personale della Sonrisa, ma non è chiaro se fosse partito proprio da Giordano.

Lo scorso 27 agosto il coronavirus si era portato via anche la moglie del Boss, Rita Polese. Contagiati anche altri membri della famiglia, ma nel frattempo sono tutti guariti dopo essere rimasti in isolamento domiciliare, dato che per loro non è stato necessario il ricovero.



Ultimo aggiornamento: 15:03

