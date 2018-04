di Alessandro Di Liegro

Inizia non nel migliore dei modi il Concertone per Cosmo, al secolo Marco Jacopo Bianchi, tra le voci mergenti del nuovo cantautorato elettronico italiano. A Roma per il concerto di Piazza San Giovanni del Primo Maggio, in cui è nel cast artistico, ad appena due giorni dal live ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un appello in cui denuncia il furto di parte della sua strumentazione. «Ciao a tutti. Oggi a Roma ci hanno aperto il furgone con la backline. Sono riusciti a rubare molta attrezzatura, sopattutto strumenti musicali», scrive l'artista, proseguendo con l'elenco degli strumenti rubati, tra cui diversi sintetizzatori, effettistica, pezzi e meccaniche della batteria.«Stiamo facendo salti mortali per poter esserci sia al Tenax (a Firenze, ndr) domani, sia dopodomani al Primo Maggio in piazza San Giovanni», prosegue il post prima di concludersi con la richiesta di essere avvertiti nel caso qualcuno dei suoi follower sui social trovasse in vendita online gli strumenti rubati.Tra i follower di Cosmo solidarietà e molto rammarico con qualche utente che si propone in aiuto per il prestito della strumentazione richiesta.