Coronavirus, morto Franco Galelli, cameramen e storico collaboratore di Mediaset

Franco Galelli, cameramen e storico collaboratore di Mediaset, è morto a 55 anni per il coronavirus. Da alcuni anni combatteva contro un tumore, ma le sue condizioni si sono aggravate dopo aver contratto il virus ed è morto a Brescia, alla clinica Poliambulanza dove era ricoverato.

"Gallo", così era conosciuto, ha dedicato la vita alla passione per la telecamera che condivideva con la moglie e il figlio. «Sempre allegro, instancabile, pieno di energia, aveva una risata piena che in un baleno poteva sciogliere qualsiasi tensione. Perché gli imprevisti e la fretta sono spesso cattivi compagni di avventura per chi fa cronaca. "Gallo" non si scoraggiava, mai. Gli veniva naturale rispondere: "Non c'è problema" e in un attimo quella risposta decisa e calma infondeva sicurezza», così lo ricorda Tgcom24. Il figlio Alberto, che dal padre ha ereditato tutta la passione e la dedizione al mestiere, su Facebook ha scritto: «Hai combattuto, forte e tanto. Nessuno avrebbe mai detto che un leone se lo sarebbe portato via un virus visibile solo al microscopio, nessuno (...) Non posso dire che mi lasci un grande vuoto dentro, no. Lasci un grande vuoto dentro perché non ci sei più, certo, ma di te ho tutto. Perché tu per me eri tutto. Nonostante non lavorassi più da tempo, per noi eri (e sempre sarai) il nostro grande punto di riferimento. Fai buon viaggio papà».

