Coronavirus, il divo Tom Hardy in quarantena legge favole della buonanotte per bambini

collegamenti in diretta (non registrati) da lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio. Il bello è che la prima fiaba scelta da Tom Hardy porta la firma di un'autrice italiana, Simona Ciraolo, specializzata in libri per l'infanzia. Titolo, "Hug Me" e narra di Felipe, un giovane cactus che vorrebbe tanto essere abbracciato e, ovviamente, la sua caratteristica chioma di spine gli rende l'impresa assai difficile. Hardy accompagnerà, allora, i piccoli spettatori in un viaggio della speranza. Riuscirà il cactus Felipe ad esaudire il proprio sogno?



Dagli incubi di Venom alle favole della buona notte, è. Per le sere in quarantena, il famoso attore londinese, amato da pubblico e critica per i suoi ruoli complessi e borderline (dal cattivissimoal personaggio diperennemente al volante della macchina), "regala" volto e voce alla BBC per trasformarsi in lettore in diretta di storie per bambini. Una favola al giorno, a partire dal 27 aprile.