Coronavirus, «Chiambretti in ospedale con la madre a Torino: sono positivi»

Chiambretti in ospedale per il Coronavirus. Piero Chiambretti e l’anziana mamma sarebbero ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino. Lo riporta Dagospia. Sia il presentatore televisivo che l'anziana madre sarebbero entrambi positivi al test del coronavirus. I due sono arrivati in ambulanza ma non sarebbero in gravi condizioni.

Il programma #CR4 La repubblica delle donne «è sospeso nel quadro delle normative contro il diffondersi del virus. Torneremo più forti di prima», aveva detto lo stesso conduttore torinese nei giorni scorsi.

