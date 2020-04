E' scomparso John Prine, leggenda della musica folk colpito da coronavirus

E' morto di coronavirus la leggenda della musica country, John Prine, uno degli autori più apprezzati in America, più volte consacrato da Rolling Stones. La sua morte è stata confermata dalla sua famiglia ed è dovuta a complicanze arrecate dal Covid-19. Aveva 73 anni e alle spalle una straordinaria carriera artistica. Prine era stato ricoverato in ospedale a Nashville alcune settimane fa. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalle maggiori agenzie internazionali. «Ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa del cantante folk John Prine, uno dei maggiori artisti che hanno influenzato questo stile musicale» ha affermato in una nota la Recording Academy. Era nato a Chicago nel 1946 e aveva iniziato a suonare la chitarra all'età di 14 anni, studiando musica in seguito e poi specializzandosi in musica folk.

«Qui nella 'E Street Band' siamo devastati dalla perdita di John Prine. John e io eravamo insieme i 'Nuovi Dylan' nei primi anni '70 e lui non era il ragazzo più adorabile del mondo. Un vero tesoro nazionale e un cantautore che rimarrà nei secoli. Mandiamo il nostro amore e le nostre preghiere alla sua famiglia», ha scritto Bruce Springsteen. Mentre lo scrittore Stephen King ha commentato: «Il Coronavirus si è preso uno dei più grandi: John Prine, morto a 73 anni. Tante canzoni memorabili». Mentre il regista Michael Moore ha postato il link ad un suo brano 'Hello in Therè, scrivendo: «Il grande cantante e cantautore folk, John Prine, è morto oggi a causa del coronavirus. Così tante grandi canzoni. Eccone una sulla solitudine dell'invecchiamento che diventa una richiesta per noi di non ignorare i nostri anziani».

Coronavirus has taken one of the great ones: John Prine, dead at 73. So many memorable songs. — Stephen King (@StephenKing) April 8, 2020

