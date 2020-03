Coronavirus, morto suicida Roberto Galli, batterista Costa Volpara: non ha retto la solitudine dell'isolamento

Roberto Galli, batterista dei Costa Volpara, si è suicidato ieri sera a Blera, in provincia di Viterbo. A trovare il corpo sono stati i genitori e la figlia, con i quali stava trascorrendo l'isolamento forzato a causa del coronavirus. L'uomo, 47 anni, si è impiccato in casa e non risulta che fosse positivo al virus, ma soffriva la solitudine forzata di questi giorni.

«Non reggeva questa solitudine forzata». Il suicidio del batterista dei Costa Volpara: il ricordo di Antonello Budano

Sconvolta la comunità di Blera in provincia di Viterbo: Galli era molto conosciuto in paese e anche apprezzato per la sua attività di musicista, che lo avevo portato anche a collaborare con artisti di fama nazionale.

«È un giorno triste per il nostro paese, di quelli in cui ti manca il fiato. Oggi non abbiamo parole, soltanto il silenzio assordante di una comunità che vorrebbe abbracciarsi ma non può. Siamo vicini alla famiglia, virtualmente perchè non possiamo neppure incontrarla e questo rende il nostro cordoglio, se possibile, ancora più straziante. È il giorno del dolore. Ciao Roberto», scrive su Facebook il sindaco Elena Tolomei.



«Non riusciamo a spiegarci perché. Non aveva dato alcuna avvisaglia del suo malessere. Fino la pomeriggio - racconta il primo cittadino - si era sentito con gli amici. Non vorrei che il suo gesto fosse legato a questo periodo di clausura forzata per tutti». Quello che più addolora il sindaco è non poter stare vicina alla famiglia. «Ho telefonato, certo. Ma - dice rammaricata - non è la stessa cosa. Non possiamo nemmeno celebrare il funerale: nei piccoli paesi tutti ci conosciamo e, di fronte a simili tragedie, si esprime l'affetto e la vicinanza con un gesto, un abbraccio, partecipando al corteo funebre. Non potremo fare nulla di tutto ciò. Siamo distrutti».

Per i Costa Volpara un altro lutto tremendo: anni fa il bassista Marco Regni morì per leucemia.

Ultimo aggiornamento: 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA