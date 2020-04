Coronavirus, il mistero di Bianca Dobroiu, la modella positiva dopo 57 giorni (e sei test)

Ancora positiva dopo più di due mesi. A Bologna, Bianca Dobroiu, modella 23 anni, è positiva da 57 giorni dopo sei test. Descrive così, su Facebook, il suo stato d’animo: «Dopo 57 giorni, ecco il nuovo risultato. Beh, nuovo non è perché non è mai cambiato: e questo ormai da quasi due mesi. Ma ci ho sempre dato poco peso aspettando che cambiasse qualcosa». Non è successo, invece. «Non sta cambiando proprio nulla e la cosa a oggi mi spaventa un pochetto. Non è normale tutto questo, e ancor di più se io dal 10 di marzo non ho più alcun sintomo». Per l’ospedale è un caso limite.

Coronavirus, polmoni, olfatto e sapori: le conseguenze post contagio. Si resta infetti anche per due mesi

