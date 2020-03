Coronavirus, Fiorello posta la foto attacca i runner: «Ci meritiamo il coprifuoco»

«Ci meritiamo il coprifuoco». A scriverlo su Twitter è Fiorello, che accompagna il commento con una foto che ritrae diverse persone all'aperto che vanno in bici, corrono e si allenano, in molti casi senza rispettare la distanza richiesta dalla legge per l'emergenza coronavirus. Lo showman tocca un tasto dolente e “caldo” in questi giorni, in cui sui social vengono mostrate di continuo le immagini da ogni parte d'Italia di persone che, incuranti dei divieti imposti, si assembrano nelle strade per correre e fare sport.

In questi giorni lo showman siciliano è molto attivo e attento su Twitter. «Il grande Gigi Proietti parla ai nonni d’Italia con un messaggio importante. Noi gli siamo grati, come siamo grati a tutti gli anziani che restando a casa sono d’esempio per tutta l’Italia. Cari nonni, vi vogliamo bene!», aveva scritto un paio di giorni fa. Come lui il fratello Beppe, che richiama a toni più pacati gli stessi artisti.

Ci meritiamo il coprifuoco pic.twitter.com/obQwUwRjW2 — Rosario Fiorello (@Fiorello) March 19, 2020

