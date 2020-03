Coronavirus, Idris Elba positivo: «Nessun sintomo ma sono in isolamento»

Idris Elba è positivo al coronavirus. L'attore ha spiegato di sentirsi bene e di non avere sintomi ma di trovarsi in isolamento da quando ha saputo di essere stato esposto al virus. La "confessione" è arrivata su Twitter: «Questa mattina ho saputo di essere positivo al Covd-19», ha spiegato. «Mi sento bene ma sono in isolamento. Gente, state a casa e siate pragmatici: niente panico», ha poi detto ai suoi follower.

Ultimo aggiornamento: 21:06

