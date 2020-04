Coronavirus, Giorgia festeggia 49 anni da “spettinata”: «Lo voglio dire: a presto, abbracciarci»

«Poi ti svegli e c’hai 49 anni! da stanotte mi state inondando d’auguri con parole del cuore che già tutto mi appare migliore, grazie, grazie! e lo voglio dire: a presto abbracciarci». Non solo un compleanno particolare, per via della quarantena imposta dal coronavirus. Ma per Giorgia anche la foto lo è. Scapigliata, spettinata, acqua e sapone. La cantante romana festeggia così su Twitter. «Auguri pischellissima», scrive Paola Turci. «Auguri super Giorgia», il tweet di Claudio Coccoluto. Da Jovanotti a Emma Marrone tantissimi gli auguri dei colleghi, ma anche dei tanti fan dell'artista di “E poi".

