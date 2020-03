Coronavirus, Gianmarco Tognazzi posta video del premier doppiato dal conte Mascetti di "Amici miei": torna la supercazzola Guarda

Ultimo aggiornamento: 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che avrebbe detto il conte Mascetti di Amici Miei , ai tempi della quarantena per il coronavirus «Ah Conte Mascetti! Beh grazie! Adesso si che abbiamo capito tutto tutti! Come se fosse decreto di autocertificazione!». Gianmarco Tognazzi usa uno dei personaggi più famosi interpretati da suo padre, il conte Mascetti di "Amici Miei", per ironizzare sul premier Giuseppe Conte e la sequela di decreti e moduli di autocertificazione che il governo sta emanando durante l'emergenza Coronavirus. Tognazzi posta un video in cui appare il premier durante uno dei suoi collegamenti da Palazzo Chigi e, doppiato dal vero conte Mascetti alias Ugo Tognazzi, spiega agli italiani le nuove direttive utilizzando la famosa "supercazzola".