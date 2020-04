Coronavirus Bari, sorpresa Al Bano: canta “Felicità” sotto le finestre del policlinico di Bari per medici e pazienti

Felicità, servirebbe tanto in questi giorni. E allora ci ha pensato Al Bano Carrisi a portarne un po': il cantante si è recato non distante dal Policlinico di Bari e si è fermato fuori dalla struttura che ospita gli operatori intonando le parole e le note della sua canzone più famosa: Felicità. Un omaggio, un supporto morale, per tutti i pazienti ricoverati nella struttura attraverso un gesto rivolto al personale medico-sanitario che da settimane è alle prese con la gestione e le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria del coronavirus anche in Puglia. La musica ha interrotto, per qualche minuto, quella delicata routine a cui erano tutti abituati.

Il filmato di quell’esibizione è stato pubblicato tra le Instagram Stories del Policlinico di Bari che ha voluto, poi, ringraziare il cantante di Cellino San Marco ricostruendo – in un breve video – quel suo omaggio ai pazienti e al personale medico-sanitario che lavora incessantemente all’interno della struttura pugliese. Al Bano si è fermato al di fuori dell’Hi Hotel, la struttura che da diverse settimane ospita gli operatori sanitari del Policlinico di Bari che – per evitare di diffondere il contagio (con infezione che si possono prendere all’interno del Covid Hospital nel quale lavorano) – non stanno tornando a casa dai loro cari e familiari. Per questo motivo le note di Felicità sono un piccolo omaggio per fare forza a loro che, ogni giorno, sono alle prese con la realtà che sembra essere molto meno felice.

Al Bano a sorpresa davanti al policlinico di Bari ieri ha cantato per degenti e personale sanitario, il video pubblicato sulle Instagram stories dell'ospedale #moviolone #agorarai a cura di @iosonocarrara pic.twitter.com/vuuAIF8tVn — Agorà (@agorarai) April 15, 2020

Ultimo aggiornamento:

